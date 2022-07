Riformisti Jesi: «Il populismo si abbatte...sui tigli». | Password Magazine

JESI – «I tigli di viale Trieste verranno abbattuti, ‘per evitare – così conferma la seconda perizia fatta pagare a tutti i contribuenti – un inutile accanimento terapeutico e per garantire la sicurezza dei pedoni e delle auto’. Già nella prima perizia le cause erano ben chiare: “i tigli sono arrivati in quello stato a causa di ‘cambiamenti climatici’, perché ‘troppo vicini tra loro’ e per ‘gravi difetti di piantumazione'”.

Così i Riformisti Jesi commentano l’indicazione giunta da una seconda perizia affidata, dopo le polemiche e le mobilitazioni dello scorso autunno, a una ditta di Monza. Le nuove analisi hanno decretato l’abbattimento di sei tigli di viale Trieste e altri sei entro il mese di ottobre, con ripiantumazione di altre sette altre piante.

«Conclusioni estremamente chiare qualora ce ne fosse stato bisogno e cause altrettanto esplicite – dicono il gruppo politico all’opposizione dell’Amministrazione Fiordelmondo — Ecco perché alla fine anche il populismo che vuole attribuire colpa e dolo a chi viene messo arbitrariamente sul banco degli imputati, senza interesse alcuno alle motivazioni di difesa, deve cedere il passo alla realtà. Gli abbracci, le serenate e soprattutto i comizi di Fiordelmondo e compagni sotto le scarne chiome non sono serviti a nulla, forse a racimolare qualche voto, di certo non hanno salvato gli alberi».