Al via in 11 comuni delle Marche il Festival AMBARABA’ - Password Magazine

ANCONA – Al via la 25° edizione di “Ambarabà”, Festival di Teatro, Laboratori, Arte e Natura, a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata. In cartellone 27 eventi in luoghi d’arte, vie, piazze e parchi in una rete di 11 comuni della provincia di Ancona, Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Monte Roberto, Ostra, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico e Staffolo.

“Ambarabà”, storicamente dedicato ai bambini e alle famiglie, per la prima volta dedica una sezione di proposte anche ad un pubblico di adulti, 16 spettacoli serali, e 11 appuntamenti tra laboratori ad ingresso gratuito, percorsi di Teatro Natura con sentieri da percorrere in famiglia e storie narrate in un teatro su 4 ruote e motore ecologico, trekking urbano tra musica teatro ed aperitivi, una performance di Teatro e Arte, e narrazione. Il Festival è curato da Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale, con la collaborazione dei Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Carifac, AICU Associazione Italiana Carlo Urbani, Avis Jesi, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Jesi cultura, Mille Luci e altro. «Questo Festival sta cambiando forma mantenendo la sua struttura originaria – spiega Marina Ortolani, Direttrice Teatro Giovani Teatro Pirata – l’ossatura è quello di spettacoli rivolti a ragazzi, ma quest’anno insieme al direttore artistico Simone Guerro abbiamo pensato di destrutturare l’iniziativa. Ci è venuta voglia di divertirci e far divertire, con il supporto e la collaborazione di una rete di comuni molto articolata, quello che da la forza a questo progetto, con la presentazione di nuovi produzioni e collaborazioni con realtà nazionali». L’idea di collaborazione tra enti comunali e privati da far durare nel tempo è sottolineata dal Presidente di ATGTP Fabrizio Giuliani: «Ambarabà pur rimanendo quella manifestazione leggera ed estiva, è un progetto. Marina Ortolani ha dato questa idea di progetto, non sono una serie di eventi, sono calati all’interno dell’idea di teatro di comunità, pensato con il territorio all’interno del territorio e per il territorio. È una forza che nasce dalle amministrazioni comunali. Parlare con i bambini e per i bambini non è semplice, abbiamo riflettuto su cosa diciamo e perché glielo diciamo proporre ai ragazzi delle immagini positive, ci sono anche personaggi che possono rappresentare un punto di riferimento positivo, come Carlo Urbani e la figure emergenti di donne». Importante per ATGTP è il lavoro costante con AMAT. Daniela Rimei di AMAT afferma: «La nostra collaborazione con ATGTP è estremamente salda anche in questo progetto che si evolve, non possiamo che essere felici di questa rete, quando sul territorio tante persone si mettono insieme per il pubblico e con il pubblico possono nascere momenti straordinari, anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali».

Gli spettacoli serali avranno il via domani mercoledì 28 giugno a Senigallia, presso il cortile della Scuola Pascoli alle ore 21.30, con “Mago per svago” della compagnia Mago per svago, tra circo e magia. Afferma Riccardo Pizzi, Assessore alla Cultura e Vice-Sindaco del Comune di Senigallia: «Un piacere ospitare come città la prima serata del Teatro Ragazzi. Senigallia dà la possibilità non solo ai bambini e agli adulti ma anche ai turisti nel Giardino della scuola Pascoli di passare ore piacevoli ammirando il teatro, viaggiare con la fantasia, maturare e crescere. È un dovere istituzionale e anche un piacere coltivare iniziative del genere». A luglio gli appuntamenti saranno: lunedì 3 al Teatro Comunale di Montecarotto con “Robin hood” di Teatro Giovani Teatro Pirata / Armamaxa Teatro; mercoledì 5 ancora al Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia con “L’Isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto” de i Guardiani dell’Oca; venerdì 7 luglio a Monte Roberto con “Mago per svago” de L’abile Teatro; martedì 11 in Piazza dei Martiri ad Ostra con “Abbracci” del Teatro Telaio; venerdì 14 in Piazza il Terreno di Corinaldo con “Il mio amico è un asino” di Florian Teatro; martedì 18 al parcheggio ex campo iarrocchiale a Chiaravalle con “Il mondo di Oscar” del Teatro Giovani Teatro Pirata; mercoledì 19 al Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia con “Pollicino pop” del Teatro Invito, e ancora, nello stesso luogo, mercoledì 26 va in scena lo spettacolo “Storie nell’armadio” di Lagrù Teatro. Si prosegue giovedì 27 con due spettacoli in due diverse città, “Strings assolo per uomo e corde” de L’abile Teatro al Chiostro Sant’Agostino di Jesi, e “Il carretto delle storie: Hansel! Gretel” di Teatro dell’Argine in Piazza Leopardi a Staffolo. Poi, il 28 luglio, a Corinaldo in Piazza il Terreno la compagnia Teatro dell’Argine propone “Il carretto delle storie: Cenerentola”. Nel mese di agosto sono 4 gli spettacoli: martedì 1 in Piazza Magagnini a Santa Maria Nuova c’è il “Teatro a Motore” della compagnia Teatro Verde; mercoledì 2 in Piazza dei Martiri ad Ostra va in scena “Zac! Colpito al cuore” di Teatro Giovani Teatro Pirata e Il Laborincolo/ PaneDentiTeatro; giovedì 3 al Castello di Avacelli di Arcevia appuntamento con “Le avventure di Pulcino” del Teatro Giovani Teatro Pirata; mercoledì 9 al Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia va in scena “A pesca di emozioni” di Eccentrici Dadarò.

Tra le novità di questo Festival ci sarà il Teatro Urbano giovedì 13 luglio a Jesi, con il trekking urbano in partenza da Porta Valle, una passeggiata culturale e musicale per le vie del centro storico a cura di David Uncini e Cristina Fabbretti, che si concluderà con un aperitivo e con lo spettacolo presso la Casa Avis di Via Guerri “Goccia dopo goccia”, nuova produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata ispirata alla vita del medico-eroe Carlo Urbani. «La direzione che ci stiamo dando è quella di collaborare e di esplorare spazi e posti insoliti – spiega Luca Brecciaroli, Assessore alla Cultura del Comune di Jesi – c’è stato un inizio al Belvedere dell’Oasi di Ripa Bianca, e andremo ad esplorare parti più inusuali della nostra città, luoghi dove passiamo ma non sempre ci soffermiamo a fare qualcosa o a vivere un’iniziativa. Uno dei punti di forza di questo progetto è la rete, oggigiorno ancora di più è fondamentale, se non si collabora se non ci si parla e si mettono insieme risorse e competenze non si fa molta strada. Voglio fare i complimenti a chi lavora dietro la costruzione di momenti come questi ma hanno sempre alla base l’intelligenza, la qualità, non essere un momento per pensare ad altro ma un momento per pensare». Lo spettacolo “Goccia dopo goccia” è una delle tante iniziative su territorio nazionale per ricordare la figura di Carlo Urbani a 20 anni dalla scomparsa. Come afferma Roberto Gigli, consigliere AICU «Carlo Urbani è stato ed è un personaggio importante, in questo contesto può la traccia rappresentativa nell’ambito dei giovani e dei ragazzi, nel momento dell’adolescenza in cui servono riferimenti, per quello che ha vissuto, che ha raccontato e che ha messo in campo nella sua vita, non alla ricerca di chissà quale eroismo o progetto, ma con la presenza e con la coerenza. Questo richiama ad un momento di responsabilità, quel piccolo passo, mi rifaccio al titolo “Goccia dopo goccia”, che ogni giorno ognuno di noi permette di trovare la traccia da seguire, in questo Carlo ha saputo lasciare qualcosa di straordinario, l’importanza della vicinanza all’altro e della relazione. Il nostro invito è la partecipazione non solo a questo momento ma a tutti i laboratori e le iniziative teatrali che dovrebbero essere il pane quotidiano non solo delle nuove generazioni ma di tutti noi, e possiamo farlo attraverso questa rete».

Un’altra novità è quella rappresentata dalla sezione Teatro e Arte che si tiene al Museo Archeologico Statale di Arcevia. In scena l’8 luglio lo spettacolo “Sottopelle” di e con Lucia Palozzi: un’attrice e una danzatrice fanno rivivere reperti ed opere costruendo ponti tra epoche. Lucio Tribellini dell’Ufficio Cultura del Comune di Arcevia fa sapere: «C’è un interesse dei nostri amministratori nei confronti delle attività teatrale e della collaborazione con ATGTP per la qualità delle iniziative che porta avanti davanti, per la serietà delle persone che lavorano a queste iniziative. Il Comune di Arcevia ha già una convenzione per la gestione del Teatro Misa. L’Assessore alla Cultura Possanza, ci tiene a ringraziare per le iniziative di questa estate, non tenere le iniziative solo nel centro storico, ma espanderlo nel territorio». Riproposta anche per questa stagione la collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi, con il Teatro Natura, per un esperienza narrativa e di viaggio nella natura, con Sentieri di Storie, passeggiate con racconti all’interno del Parco, sabato 15 luglio ad Arcevia dalle ore 9 alle ore 12, con partenza dalla Casa del Parco, e domenica 16 luglio stessi orari a Serra San Quirico con partenza dalla Casa del Parco, e Teatro a Motore, del Teatro Verde, domenica 30 e lunedì 31 luglio ore 18,30, in una località del Parco,una proposta di spettacolo in cui un veicolo a 4 ruote e dal motore ecologico si trasforma in teatro itinerante. Inoltre il Festival presenta laboratori per bambini e bambine ad ingresso gratuito e con prenotazione, tutti dalle ore 17 alle 19.30. La prima proposta è quella di Musifavole, per bambini dai 7 agli 11 anni, a cura di David Uncini e Teatro Giovani Teatro Pirata. Si tratta di un laboratorio di invenzione di favole musicali, con piccolo esito finale per il pubblico dei genitori. Gli appuntamenti sono al Belvedere dell’Oasi di Ripa Bianca a Jesi il 22 giugno, alla Biblioteca Comunale ad Ostra martedì 18 luglio, e alla Biblioteca Comunale di Corinaldo il 4 agosto. La seconda proposta è #Strings a cura di Simonluca Barboni, per bambini dai 7 anni, che si terrà martedì 25 luglio a Palazzo Santoni di Jesi. L’attività è tutta dedicata alle corde: corde da saltare, che volano, si intrecciano e creano, che si uniscono, riscoprendo il gioco con il poco.

Per il programma completo, informazioni e prenotazioni consultare il sito di ATGTP

A cura di Chiara Petrucci