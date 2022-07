Ugo Coltorti rinuncia al seggio in consiglio comunale. Al suo posto entrerà Nicola Filonzi | Password Magazine

JESI – Ugo Coltorti non entrerà in consiglio comunale. L’ex assessore allo sport, esponente di spicco della lista civica Jesiamo, ha scelto di fare un passo indietro per sopraggiunte esigenze lavorative. Al suo posto entrerà Nicola Filonzi, in quanto anche il dottor Guglielmo Cherubini rinuncerà al seggio in aula consiliare.

«Sto valutando un’offerta di lavoro che mi porterà spesso fuori regione, pertanto ho deciso, dopo averne parlato con Jesiamo, di lasciare il mio posto in aula consiliare – le parole di Ugo Coltorti -. Non avrei potuto dare il contributo che il civismo jesino merita. Mio malgrado, devo rinunciare. Sono comunque contento che sia Nicola Filonzi, uno di quelli che più si è speso in questi anni, a sostituirmi».

«Avevo anticipato il mio eventuale impegno da consigliere come supporto all’Esecutivo cittadino su temi sanitari, in particolare su quelli legati alla telemedicina», dice Guglielmo Cherubini nel motivare la propria scelta di non entrare nel civico consesso.

I consiglieri comunali di Jesiamo saranno quindi Marialuisa Quaglieri, Tommaso Cioncolini, Nicola Filonzi e il candidato sindaco Matteo Marasca. Assieme a loro, all’opposizione, Matteo Sorana di Orizzonte Jesi, Francesco Rossetti dei Riformisti e Giancarlo Catani di Patto x Jesi.