Borseggiato mentre mangia all'Ikea, arrestato il ladro | Password Magazine

CAMERANO – Subisce un borseggio mentre mangia all’IKEA ma finisce male per il ladro che viene arrestato.

Durante il pomeriggio di ieri (12 dicembre), nei pressi del parco commerciale “Grotte Center”, tra il parcheggio dell’IKEA e la Stazione ferroviaria dell’Aspio, i Carabinieri della Stazione di Camerano hanno infatti tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino libico 30enne, domiciliato nella provincia di Fermo, resosi responsabile di furto aggravato.

I militari, in servizio perlustrativo per il rispetto delle norme di contrasto all’epidemia in atto, su segnalazione della guardia giurata di vigilanza al negozio IKEA, sono stati allertati riguardo un borseggio appena commesso da un uomo all’interno dell’area ristoro della struttura commerciale. A finire nel mirino del ladro un cliente, al quale era stato sottratto denaro dal marsupio, mentre era intento a consumare il pranzo unitamente alla famiglia. In particolare, l’indagato, seduto al tavolo retrostante la vittima, era riuscito ad impossessarsi di 280euro custoditi nel portafogli, riposto nel marsupio appoggiato alla sedia, approfittando di un momentaneo allontanamento del proprietario. Inseguito da costui e l’addetto alla sicurezza, il ladro è stato bloccato subito dopo dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Il prevenuto è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il reato sopra menzionato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intera refurtiva è stata restituita alla parte offesa.

L’odierno arresto si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri nell’intera provincia di Ancona, volti a prevenire soprattutto i reati predatori nei centri urbani ed extraurbani e nelle zone di maggiore affluenza di persone.