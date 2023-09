Ponte San Carlo: demolizione entro fine ottobre - Password Magazine

JESI – Si procede da lunedì 4 settembre alla chiusura del transito veicolare per il rifacimento del Ponte San Carlo, come già sperimentato dal 5 al 7 giugno scorsi (ne abbiamo parlato qui). Dopo gli interventi di organizzazione e gestione dei servizi nell’area Minonna, che occuperanno l’intero mese di settembre, il cantiere, partito operativamente già da luglio, vedrà il primo colpo di piccone a metà ottobre, per poi completare la graduale demolizione, con mezzi meccanici, a fine mese.

Diverse le aree di intervento per riorganizzare i servizi, in primis il dispensario farmaceutico e il trasporto pubblico locale, a cura della JesiServizi, rivolto ai target essenziali di studenti, lavoratori e residenti. Non mancano azioni sulla viabilità: se prima il trasporto pubblico si fermava a Portavalle, sarà ora prolungato fino all’Ufficio Anagrafe di Via Mura Occidentali e verranno elaborati nuovi orari nei tre blocchi di mattina, pausa-scuola e uscita da lavoro. Per chi viene dal maceratese, la cartellonistica locale devierà il traffico verso Jesi Est, così da limitarne la densità. Il blocco dei mezzi di soccorso sarà invece attivo solo dopo il 30 settembre, con l’inizio delle operazioni di demolizione. È stato inoltre richiesto all’Azienda Sanitaria Territoriale un mezzo di base con servizio 8-20, che diventerà fisso, sopperendo così alle carenze del presidio ospedaliero jesino, finora mancante di un veicolo per il soccorso intermedio con personale infermieristico a bordo. Altro punto riguarda l’ufficio di prossimità del Comune, predisposto, dopo una manifestazione di interesse, presso il Circolo Arci Fratelli Cervi in via Minonna 30: seguirà gli stessi orari dello sportello comunale, con anche la disponibilità di una stazione mobile della polizia municipale dalle 16:30 alle 18:30.

«Siamo prossimi alla parte più calzante dell’esecuzione dell’opera – annota il sindaco Lorenzo Fiordelmondo –. Un passaggio decisivo per Jesi, città che avanza anche per le opere strutturali. Due sono i temi principali, l’organizzazione, rispetto alla quale è stato messo in piedi un tavolo di coordinamento di grande professionalità, e di questo ringrazio tutti, e la questione dell’informazione, che viaggia su diversi canali, dal contatto diretto con le persone negli incontri pubblici, agli strumenti che abbiamo a disposizione, tra cui il sito Internet dove, attraverso materiale fotografico e video, racconteremo questo momento davvero epocale per il nostro territorio».

«La ricostruzione ex novo del ponte, intervento stimato per circa 8milioni di euro, è stata affidata all’ottima ditta EuroBuilding di Servigliano – spiega l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni -. Stiamo cercando di attenuare il disagio arrecato ai residenti attraverso un lavoro quotidiano di uffici e assessorato, per far sì che non si perda neanche un giorno di lavoro. Quest’intervento garantirà un passo importante per la sicurezza della città, un momento storico che va preso con tutta la nostra cura, ma anche una fase di cambiamento che abbiamo provveduto a documentare. La sua narrazione è, per la città, un valore aggiunto».

A cura di Angela Anconetani Lioveri