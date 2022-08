Calici di stelle a Morro d’Alba, il vino nel borgo dei desideri - Password Magazine

MORRO D’ALBA – Proseguono le manifestazioni dell’estate di Morro d’Alba che è pronta ad accogliere i turisti nel secondo evento dedicato al vino per la stagione estiva 2022. Dopo il Lacrima Wine Festival, il prossimo appuntamento per gli enoturisti è Calici di Stelle, la manifestazione nazionale promossa da Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino che vede protagoniste le cantine e le Città del Vino italiane tra cui il borgo del vino Lacrima.

Come negli anni passati, la manifestazione si svolgerà in più serate con temi diversi, ma sarà sempre il vino il filo conduttore.

Sabato 6 Agosto, a partire dalle 21.00, il borgo farà un tuffo nel passato con Castrum Murri, scene e spettacoli di vita medioevale, in cui l’Associazione Armati dell’Antica Marca porterà a conoscere le abitudini di vita nel 1300 e sarà possibile scorgere i figuranti in costume muoversi nel borgo, fra danze e duelli di spade.

Domenica 7 Agosto il borgo risuonerà delle note di WORLD LAND ORCHESTRA nello spettacolo MUSICA POPOLARE DAL MONDO.

L’Orchestra Worldland (composta dagli artisti Lara Giancarli, voce e percussioni minori; Dario Aspesani, strumenti a corda e direzione musicale; Luca Catena, violino; Sandro Ciarpella, basso elettrico; Fabio Andrenacci, percussioni) è band ufficiale del Festival Worldland.

Lo spettacolo è una delle tappe del Monsano Folk Festival a cui il comune partecipa da anni. Ore 21.45, Piazza Barcaroli. Ingresso libero.

Lunedì 8 agosto, la musica sarà protagonista nel Camminamento di ronda La Scarpa dove, spente le luci, il fascino del bagliore delle candele renderà la Passeggiata Musicale un viaggio speciale, dalle note di Chopin ai Dark Tranquillity suonati al pianoforte.

Martedì 9 agosto, la serata è dedicata ai bambini e alle famiglie, dove piazza Barcaroli, alle 21.30, sarà il palcoscenico perfetto per il cinema sotto le stelle, con la proiezione della pellicola Il Lupo e il Leone di Gilles de Maistre.

Mercoledì 10 agosto, la tradizione di Calici di Stelle nel borgo del vino Lacrima si rinnova nella cornice di piazza Barcaroli, con la degustazione del vino condotta direttamente dai produttori delle Cantine partecipanti: Badiali & Candelaresi di Ronconi Samuele; Bolognini Stefano; Fratelli Badiali; Marotti Campi; Podere Vito Cardinali; Romagnoli; Tenuta di Fra’; Vicari; Filodivino.

Nelle sere di sabato 6 e domenica 7, i sommelier cureranno un banco di assaggi dei vini delle cantine aderenti all’iniziativa, per lasciare lo spazio ai produttori in persona nella serata del 10 agosto. Il vino proposto potrà essere degustato grazie al calice esclusivo creato per la serata a cura dell’Associazione Circolo Morrese. Ingresso libero.

Il connubio tra vino e gusto è garantito dalla preparazione del piatto di degustazione di prodotti della terra curati da Octofood (È consigliata la prenotazione al 3396098247, entro sabato 6 agosto).

In questa serata speciale il borgo storico risuonerà di una musica sognante e raffinata che accompagnerà i turisti nelle degustazioni in piazza e per la passeggiata lungo il Camminamento di ronda, detto la Scarpa, ancora una volta illuminato per l’occasione dalle candele. Si tratta di un monumento architettonico unico in Europa, dal quale è possibile ammirare lo straordinario paesaggio dei monti Sibillini fino al mare Adriatico e al Conero. La musica in filodiffusione e l’atmosfera donata dalle candele renderà la passeggiata un’esperienza affascinante.

Nella serata, la suggestione del tramonto verrà sostituita dalla magia delle stelle, che saranno osservate presso i torrioni panoramici, grazie ai telescopi dell’associazione Aristarco di Samo.

In piazzale bersaglieri, dalle 21.30, i bambini potranno ascoltare i Racconti Sotto le Stelle, sul prato davanti alla Biblioteca comunale.

Tutte le sere sarà possibile conoscere la storia, i misteri, gli aneddoti e i tesori artistici del borgo di Morro d’Alba con una visita guidata in notturna (dalle 22.00 alle 23.00). La prenotazione è obbligatoria al numero 328 5487491. Sarà visitata la settecentesca Chiesa di San Gaudenzio, i sotterranei presso il Museo Utensilia dove è custodita la collezione fotografica del Maestro Mario Giacomelli e l’Auditorium con la mostra “Dreaming Eva” di Giuseppe di Bernardo.

I ristoranti del Borgo favoriranno gli incontri enogastronomici con la cucina marchigiana di eccellenza, grazie ad aperitivi e cene in grado di soddisfare i palati più esigenti.

Anche quest’anno, nella notte di San Lorenzo, Morro d’Alba si trasformerà poi nel Borgo dei Desideri, il nuovo evento che unisce i Borghi Più Belli d’Italia.

La scenografia del borgo storico sarà arricchita per l’occasione con “la panchina degli innamorati”, lo spazio “Pensiero d’Amore” e “Il pozzo dei Desideri”. Tutti i visitatori sono invitati a partecipare al concorso che premierà il miglior desiderio. Per questa edizione, il tema sul quale esprimere il proprio desiderio, riguarda: “La tutela ambientale e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”.

Nel Museo, ristoranti, bar e banco di degustazione del vino, troverete il bigliettino per la raccolta dei desideri che dovrà poi essere gettato nel pozzo in piazza Romagnoli. I tre desideri che a livello nazionale rispecchieranno meglio il tema proposto, verranno premiati con uno Smartbox per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Per info: 328 5487491 Assessorato Cultura, Turismo e Attività Produttive.