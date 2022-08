Comitati di quartieri, sospeso regolamento. Il sindaco: «Al via nuovo iter partecipativo - Password Magazine

JESI- La vicenda della sospensione della regolamentazione dei comitati di quartiere continua ad animare il dibattito politico. Hanno preso carta e penna i consiglieri comunali di Jesiamo e hanno voluto inviare una lettera aperta ai comitati di quartiere. «Come già preannunciato, durante i lavori dell’ultimo Consiglio Comunale di giovedì 28 la nuova Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere, ma sarebbe meglio dire revocare, il Regolamento dei Comitati di Quartiere che avevamo costruito insieme solo alcuni mesi fa e che doveva vedere la luce nel mese di Settembre.

Tutto fermo a data da destinarsi.

Non c’è un motivo semmai una colpa, cioè che il percorso fatto insieme non è stato partecipazione; dunque, per essere riconosciuti è necessario avere il consenso di tutta la città, poiché saranno indette delle apposite forme di consultazione popolare non ancora certe né tanto meno definite ma stabilite durante il nuovo percorso partecipativo».

La lista civica erede dell’amministrazione Bacci ora all’opposizione elenca le richieste avanzate in sede di Consiglio comunale: «In Consiglio abbiamo chiesto di non buttare al vento tutto il lavoro fatto, perciò abbiamo proposto di poter iniziare a Settembre questo percorso, così come avevamo condiviso, per rispetto anche del lavoro fatto con voi, e di valutarlo entro 24 mesi, apportando le modifiche proposte dal nuovo processo partecipativo . La risposta è stato no; si riparte da zero, anche perché i” Comitati esistenti non sono rappresentativi, non esistono, sono nessuno».

Abbiamo allora chiesto all’Amministrazione Comunale di convocare un’apposita commissione, invitando i comitati esistenti (esistenti solo per noi) per illustrare le ragioni di questa decisione. Idem come sopra: No perché non c’è bisogno, tanto tutti i soggetti coinvolti sono già ben informati».

In chiusura, rivolgendosi ai comitati: «Era tutto pronto, a settembre sareste stati istituzionalizzati e finalmente riconosciuti, ma le liste civiche e nella fattispecie chi ha precedentemente governato la Città non sono abilitati all’attivazione di processi partecipativi ed allora l’attuale amministrazione ha ben pensato di cancellarvi, di non prendere in considerazione nemmeno l’impegno fino ad ora profuso verso il vostro quartiere verso la vostra città, lavorando sul territorio e nella elaborazione dell’ormai prossimo alla revoca Regolamento dei comitati di quartiere».

A rispondere ai consiglieri è il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che spiega come l’azione della nuova amministrazione non sia minimamente volta alla repressione delle realtà dei comitati e spiega le motivazioni, affermando di non aver condiviso il metodo e parte del merito con cui questo regolamento sarebbe stato formulato dalla precedente giunta.

«Con la delibera che abbiamo portato in approvazione nello scorso Consiglio comunale abbiamo sospeso l’entrata in vigore della regolamentazione dei comitati di quartiere. Un regolamento che non era ancora entrato in vigore, che nulla ha a che fare con le esperienze spontanee e di quartiere autonome che preesistevano e che continuano, proprio in assenza di una regolamentazione specifica, ad esistere così come hanno fatto fino ad ora».

A questo punto Lorenzo Fiordelmondo fornisce le motivazioni della sospensione dell’approvazione di questo regolamento: «Abbiamo sospeso l’entrata in vigore di quel regolamento predisposto dalla precedente amministrazione perché non abbiamo condiviso né il metodo né parte del merito. Vogliamo dotare la città di strumenti di partecipazione attiva che siano strettamente collegati ai quartieri, aumentare la loro capacità di relazione con le dinamiche amministrative della città e che siano rappresentativi ed autonomi. E lo vogliamo fare sia a partire dalle esperienze che già esistono sia allargando il campo a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, sin da subito. Perché per renderli davvero funzionali è necessario che siano condivisi e compresi da chi poi dovrà renderli vivi ed attivi».

A questo punto il neo sindaco annuncia l’avvio di un percorso comune per una rivista regolamentazione: «È proprio per questo che da settembre inizieremo un largo iter partecipativo che ci porti insieme ad una articolazione più puntuale e che risponda in modo più preciso agli obiettivi che abbiamo proposto alla città e rispetto ai quali abbiamo ricevuto pieno mandato dalla città stessa».