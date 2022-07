Chiese aperte, parte il nuovo progetto di promozione della città di Fabriano - Password Magazine

FABRIANO – Grazie ad una importante collaborazione tra la Diocesi di Fabriano-Matelica ed il Comune di Fabriano alcuni edifici di culto in città, ed anche il Museo Diocesano, rimarranno aperti per il mese di Agosto, con servizio di visita guidata. Implementare la sensibilità religiosa e l’offerta culturale e turistica è uno degli obiettivi che i due enti si prefiggono per questa calda estate.

La neo eletta amministrazione comunale è grata alla Diocesi per questa collaborazione, la Diocesi dal canto suo ringrazia i volontari diocesani, l’associazione FaberArtis e i Templari Cattolici d’Italia senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile.

Gli orari di apertura delle chiese, che hanno aderito al progetto, sono disponibili presso lo IAT di Fabriano in Piazza del Comune (dal martedì alla domenica 9.00/18.00 – 0732.709424).

«Riteniamo che il territorio fabrianese debba aprirsi e mostrarsi a quanti vengono per conoscerlo ed apprezzarlo – si legge in una nota congiunta tra Diocesi Fabriano Matelica e Comune di Fabriano – Sono molteplici i punti di interesse che il territorio può offrire non solo alla nostra Comunità ma anche per chi passa di qui per visite giornaliere. Oggi, più che in passato, è necessario avere uno sguardo lungimirante che porti la città verso una dimensione turistica, culturale ed attrattiva per più realtà possibili. Ci auguriamo che, partendo dalle chiese, anche altre realtà culturali e non possano aprirsi a questa nuova prospettiva per una rinascita proficua e duratura della città e del territorio».