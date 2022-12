Amazon Jesi, Scannell conferma l’interesse all’acquisizione dei diritti su area Interporto - Password Magazine

JESI – Siamo forse vicini alla chiusura del cerchio. L’annosa vicenda del Polo Amazon all’Interporto di Jesi si avvia sempre più verso la conclusione, con la trattativa tra la società concessionaria Scannel e l’Interporto che sta dando buoni frutti e ciò che ad un certo punto sembrava per tanti “un’opportunità svanita”, ora potrebbe vedere presto la luce.

A portare un’ulteriore ventata di ottimismo sulla positiva risoluzione della vicenda è la conclusione, avvenuta alla mezzanotte di ieri, venerdi 9 dicembre, della procedura di consultazione di mercato che ha confermato l’esistenza dell’interesse della Scannell srl per l’acquisizione di diritti sull’area del Sistema Interportuale di Jesi.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Interporto, riunitosi ieri mattina, ha atto di tale esito e quindi dell’assenza di altre manifestazioni di interesse e ha dichiarato, pertanto, conclusa la “procedura di sollecitazione del mercato avente ad oggetto il reperimento di ulteriori manifestazioni di interesse rispetto a quella sin qui intervenuta circa l’alienazione di diritti edificatori ed altri diritti reali”.

“Il Consiglio di Amministrazione è soddisfatto del risultato – fa sapere il presidente dell’Interporto di Jesi, Massimo Stronati– e conferma che il percorso si svolgerà secondo le previsioni attese, di cui il C.d.A. medesimo si auspica di poter informare gli organi di informazione degli sviluppi e del relativo perfezionamento.”

Ad evidenziare la centralità di questo passaggio le parole anche del Sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, che cosi commenta la notizia:

“Prendo positivamente atto di questo ulteriore importante tassello che contribuisce a comporre il mosaico che tutti vogliamo concretizzare. Prosegue il costruttivo percorso istituzionale tra enti, nella consapevolezza che proprio questa sinergia rappresenta il collante fondamentale per raggiungere in tempi ben definiti l’obiettivo dell’insediamento del polo logistico dell’e-commerce. Ringrazio Interporto Marche per il lavoro che sta svolgendo e ribadisco l’impegno dell’amministrazione conunale ad una costante e costruttiva collaborazione.”