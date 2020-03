Coronavirus Marche, 35 morti nelle ultime 24 ore

REGIONE – Un altro giorno, un altro bollettino di guerra. Altre 35 persone sono morte oggi a causa del coronavirus. Cinque di loro non avevano patologie pregresse.

«Sono giorni difficili – il commento del presidente della Regione Luca Ceriscioli – in cui fare la nostra parte, come istituzioni, per fronteggiare questa emergenza è un impegno che sentiamo sempre più come un imperativo, tra mille difficoltà. Non abbassiamo la guardia e lavoriamo per migliorare le nostre risposte a problemi molto complessi ma che non restano mai inascoltati. Ogni giorno, nel rispetto di queste persone che hanno sofferto e di tutti coloro che nella sanità continuano a stare in prima linea». Salgono a 452 i pazienti deceduti per coronavirus nelle Marche.