Covid, chiuse per 5 giorni le scuole d'infanzia di Rosora e Angeli | Password Magazine

ROSORA – Restano chiuse per cinque giorni le scuole d’infanzia di Rosora ed Angeli.

Si tratta dei plessi «Ferri», nella frazione di Angeli, e «Brugiaferri» nel Capoluogo, che potranno riaprire solo mercoledì 11 novembre. Lo stabilisce un’ordinanza emessa dal sindaco «considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nel territorio comunale di Rosora» e «soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare

una compiuta azione di prevenzione, si impone l’assunzione immediata di ulteriori misure di contenimento e gestione dell’evolversi della situazione».

In data 6 novembre risultavano positive al tampone 10 persone, in quarantena cautelativa 10 persone + 1 persona in quarantena cautelativa fuori comune.