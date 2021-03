Covid, al via vaccinazioni per il personale delle Forze dell'Ordine | Password Magazine

ANCONA – Da questa mattina sono iniziate nelle Marche le vaccinazioni per il personale delle Forze dell’Ordine. Sono stati attivati i punti vaccinali dedicati al personale del comparto Forze armate, sicurezza e difesa a cui sarà somministrato il vaccino AstraZeneca per cui non sarà necessaria la prenotazione; tale attività è supportata dal personale sanitario della Polizia di Stato e della Marina Militare che integra il personale del servizio sanitario dell’Asur e dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. In questo target rientrano anche i Corpi di polizia locale e provinciale.

Ad Ancona, le dosi sono state somministrate all’ex Crass. sede dei poliambulatori: a partire da questa mattina alle 8, ad orario scaglionato, sono arrivati personale di Prefettura, Tribunale e a seguire Carabinieri, Vigili de Foco, Polizia, Guardia di Finanza. Sono circa 600 le dosi somministrate oggi: a vaccinarsi anche il questore di Ancona Giancarlo Pallini e il capo di Gabinetto della questura dorica Cinzia Nicolini.

La percentuale di adesione in questura è dell’80% del personale, la scelta è su base volontaria

La Regione Marche fa sapere inoltre che, completata l’acquisizione da parte dei Comuni degli elenchi del personale delle scuole, è stata avviata la procedura di prenotazione tramite la piattaforma Poste anche per il personale delle scuole paritarie e degli asili comunali, al fine di facilitare e aumentare l’offerta nei confronti del personale scolastico si proceduto ad un incremento dei posti di prenotazione sin dai prossimi giorni.