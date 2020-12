Covid, il sindaco di Fabriano positivo: da ieri è in isolamento | Password Magazine

FABRIANO – Da ieri è chiuso nella cameretta della figlia, in attesa che il peggio passi. Il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli comunica ai cittadini di essere positivo al covid-19: «Il 25 mattina mi sono accorto di non sentire il sapore del dentifricio – scrive in un post sulla sua pagina social -. Mi hanno subito fatto il tampone veloce, angeli, e poi il molecolare. Positivi entrambi. Il risultato del molecolare è arrivato oggi. Non mi do pace perchè sono sempre stato super attento e non capisco dove e come possa essere venuto a contatto con un positivo».

Tanti gli auguri di pronta guarigione che si sono scatenati sul web dai cittadini in apprensione per lo stato di salute del Primo cittadino che comunque rassicura: «A parte non sentire i sapori e alla stanchezza con forte mal di testa per il resto non avverto molto altro. Respiro bene e ringrazio il cielo per questo.

Evidentemente il 2020 non poteva che chiudersi così, il destino ama fare questi scherzi».