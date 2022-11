Daniele Massaccesi nuovo presidente dell’associazione Jesiamo - Password Magazine

JESI – L’Assemblea dei Soci di “Jesiamo”, presieduta dal dott. Massimo Bacci, ha proceduto giovedì 17 novembre 2022 al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Sono stati eletti come membri del Direttivo: Luca Butini, Lorenza Fantini, Nicolò Lorenzetti, Daniele Massaccesi, Cinzia Napolitano, Carlo Rossetti e Anna Tosti.

Nuovo Presidente è stato eletto Daniele Massaccesi.

«Jesiamo coglie l’occasione per un sincero quanto sentito ringraziamento a Massimo Bacci per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni per l’Associazione ma, soprattutto, per la Città, ricordando ancora i risultati raggiunti, insieme agli Assessori, in 10 anni come Sindaco di Jesi, ed operato di cui Jesiamo è assolutamente orgogliosa – si legge nella nota del gruppo politico -.

Al Presidente Massaccesi ed al nuovo Direttivo il nostro grazie per la disponibilità dimostrata ed i migliori auguri di buon lavoro».