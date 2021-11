Prima edizione del SundayCleanTour, la tappa jesina | Password Magazine

JESI – Tornano i ragazzi di JesiClean con la tappa jesina del SundayCleanTour, per ripulire la città dai rifiuti e renderla con un piccolo gesto un luogo migliore per tutti. Oggi (domenica 7 novembre) alle ore 15 il punto di ritrovo sarà piazzale San Savino.

L’evento, organizzato da JesiClean insieme a Casa dei Giovani di Piero Alfieri, è aperto a tutti coloro che vogliano aiutare nell’opera di ripulitura. Da parte dell’associazione verranno messi a disposizione guanti e bastoni per la raccolta dei rifiuti, oltre ad un piccolo dono che sarà consegnato ai partecipanti alla fine del tour, come gadget in ricordo di questa prima edizione.

Il tragitto parte da Piazzale San Savino, per poi passare al campo sportivo adiacente al piazzale, fino a Portavalle e al quartiere San Giuseppe. A differenza della precedente prima tappa anconetana del tour, quella jesina si presenterà in forma itinerante, pulendo anche le strade percorse durante il cammino.

A cura di Angela Anconetani Lioveri