Dipendente sorpreso a rubare in un negozio, denunciato dal titolare - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria un cinquantanovenne del luogo per il reato di furto aggravato. L’uomo, all’atto della chiusura serale dell’esercizio commerciale, ha riposto la merce all’esterno del locale, occultata tra la merce esposta, per poi appropriarsene cercando di riporla nel proprio veicolo. I Carabinieri della Tenenza, immediatamente allertati e giunti sul posto, hanno messo fine alla condotta delittuosa, identificando l’autore del reato e restituendo la merce all’avente diritto. Nel corso degli ultimi mesi il titolare del negozio si è accorto di ammanchi di merce; da qui la necessità di ingaggiare un investigatore privato che ha monitorato l’azione del dipendente, negli orari di chiusura, fino a quando è stato sorpreso in flagranza di reato.