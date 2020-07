Drive-In del Paradise, è subito sold out | Password Magazine

MONSANO – Drive-In del Paradise, è subito sold-out. Lo fa sapere Enrico Marconato, titolare del famoso play center che, insieme all’associazione Altra Frequenza e con la collaborazione dei Comuni di Jesi e Monsano, organizza e promuove l’iniziativa per l’estate 2020. Ieri la prima serata con il film Fight Club: «Abbiamo fatto il sold out. Si è svolto tutto regolarmente, positivi i feed back dei clienti – ha detto -. Ora stiamo programmando i nuovi film che usciranno a breve». Proiezioni ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 21: il Drive-In prosegue domani con Non è un Paese per Vecchi, poi il 6 luglio la settimana inizierà con American Beauty mentre c’è attesa per scoprire gli altri titoli delle 12 proiezioni in programma: «Un progetto temporaneo, visti i notevoli costi di realizzazione e gestione che grazie ai comuni e al sostegno di aziende locali siamo riusciti ad abbattere per poterlo realizzare – spiega Marconato -. Ci aspettiamo tante nuove richieste per i prossimi appuntamenti!».

La prenotazione, consigliata vista la disponibilità limitata di posti, avviene online in pochi minuti tramite il sito.