‘Lucio Battisti per una notte’, omaggio al cantautore italiano - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Dopo il grande successo castelfrettese del 24 giugno il Corpo Bandistico di Castelferretti replica il concerto dedicato a Battisti con una seconda data, originariamente in programma per sabato 1 Luglio, rinviata a stasera, 2 Luglio alle ore 21.15 a causa del previsto maltempo. L’evento si svolgerà in piazza Mazzini, a Falconara Marittima.

Il 2023 è infatti l’anno in cui viene ricordato per una duplice ricorrenza uno dei più grandi artisti italiani della canzone: Lucio Battisti. Gli 80 anni dalla nascita ed i 25 anni dalla morte verranno celebrati dal Corpo Bandistico Castelferretti diretto dal Maestro Manolito Rango con l’esecuzione di un programma composto da numerosi brani, arrangiati appositamente per l’occasione dai maestri Paolo Brunori, Michele Scipioni e Massimo Morganti. Alle esibizioni parteciperanno inoltre i cantanti Gaya Anglani e Mario Cacciani. I fiati del Corpo Bandistico verranno inoltre accompagnati dalla ritmica della HIT Band.