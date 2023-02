Droga nascosta in un cimelio, giovane nei guai - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Nel pomeriggio di venerdì (17 febbraio) i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno tratto in arresto e tradotto in carcere un 21enne, a seguito dell’ordinanza di sostituzione e aggravamento di misura cautelare emessa, in pari data, dal G.I.P. del Tribunale di Ancona.

Tutto scaturisce dall’arresto del giovane il 7 febbraio scorso, allorquando i Carabinieri della Tenenza, durante un controllo di routine dei soggetti sottoposti a misure, lo hanno sorpreso mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e cocaina. Ben 32 dosi di hashish erano occultate all’interno di un cimelio ovvero una coppa presente in casa, per evitare il rinvenimento da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la convalida dell’arresto in flagranza da parte del Giudice del Tribunale di Ancona e la sua scarcerazione, il medesimo era stato risottoposto alla misura originaria degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

La segnalazione effettuata dai Carabinieri all’Autorità Giudiziario procedente ha portato all’aggravamento della misura in corso di esecuzione, con la sostituzione degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Il ventunenne è stato così tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto, per ivi rimanere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.