È jesino il vice Campione del Mondo di Streetluge, Roberto Marasca - Password Magazine

JESI – Si chiama Roberto Marasca ed è il vice Campione del Mondo di Streetluge.

Trentanove anni, jesino, da poco ha conquistato il titolo in Argentina dove è stato convocato dalla Nazionale Italiana Fisr per rappresentare la categoria in Italia agli World Skate Games.

Streetluge, ovvero ‘slitta da strada’, non è un nome dato a caso ma indica una disciplina in cui bisogna scivolare sull’asfalto mediante una sorta di slitta che al posto delle lame ha delle ruote.

Dopo aver ottenuto il terzo miglior tempo nelle qualifiche, Marasca è riuscito, dai quarti di finale a passare la semifinale e la finale riuscendo a portare a casa la medaglia d’argento dopo un spalla a spalla fino al traguardo con il neo campione mondiale americano Ryan Farmer. La gara si è svolta nel mese di novembre e oggi Marasca guarda al futuro: «Dopo 10 anni dalla mia ultima gara, ritornare a correre non era nei miei programmi – scrive il campione sui social – Ma essere stato convocato dalla Nazionale Italiana Fisr per rappresentare lo Streetluge in Italia ai World Skate Games in Argentina mi ha fatto accendere la miccia. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato per arrivare a questo Risultato». Rientrato in città, una festa a sorpresa lo attendeva: qui ha ricevuto le congratulazioni dei suoi affetti più cari e degli sponsor, oltreché dell’Amministrazione comunale di Jesi tramite la partecipazione del vice sindaco e assessore allo Sport Samuele Animali.

Il campione, all’occasione, non ha mancato di ringraziare centro Chipos di Jesi per il workout personalizzato e la fidanzata Paola per il sostegno nei momenti più difficili.