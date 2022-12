Pizzicato col denaro rubato nascosto in una scarpa, 57enne nei guai. Controlli e denunce per furto aggravato - Password Magazine

JESI – Ruba il contenuto di un portafoglio, nascondendo il denaro nelle scarpe: pizzicato dai carabinieri ora è indagato a piede libero.

Non è riuscito il furto a un 57enne residente in provincia di Ancona, il quale dopo aver rinvenuto sulla pubblica via un portafoglio, successivamente denunciato smarrito dal proprietario, si era impossessato della somma di 85 euro in esso contenuta. Il denunciante aveva ritrovato successivamente il borsello ma privo dei soldi: i Carabinieri di Staffolo nell’immediatezza sono riusciti a risalire all’autore del furto dopo che, a seguito di perquisizione, è stato trovato con indosso gli 85 euro ben occultati in una delle sue scarpe. La somma di denaro è stata restituita alla parte offesa e il 57enne denunciato.

La compagnia Carabinieri di Jesi in prossimità delle feste Natalizie ha incrementato la presenza sul territorio per la prevenzione in special modo dei reati contro il patrimonio.

I Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba hanno indagato a piede libero per furto aggravato un cittadino italiano di 25 anni, residente in Vallesina, che ha tentato di rubare in un negozio un capo di abbigliamento del valore di poco inferiore alle 100 euro indossandolo sotto un proprio indumento, dopo aver staccato la placca antitaccheggio. Atteggiamento che non è sfuggito ai responsabili dell’attività commerciale che hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. I militari hanno proceduto nei confronti del giovane prima che lo stesso si allontanasse dalla zona rinvenendo quanto asportato e provvedendo poi a restituire il maltolto agli aventi diritto.

Sempre i Carabinieri di Morro d’Alba hanno indagato a piede libero per furto aggravato un cittadino rumeno di 36 anni, residente in un comune della provincia di Ancona, resosi responsabile di due episodi distinti di furto avvenuti presso un centro commerciale della Vallesina. Nel primo episodio l’uomo si era impossessato di una bottiglia di liquore, nel secondo si era allontanato dal centro commerciale dopo aver trafugato un accessorio per cellulare. In quest’ultimo caso, è stato rintracciato e a seguito di perquisizione trovato in possesso di quanto precedentemente asportato che poi veniva restituito all’avente diritto.