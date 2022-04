Educatori marchigiani in Svezia per International Meeting del progetto BRIDGE | Password Magazine

JESI -Dal 26 al 29 aprile si è svolto a Örebro (Svezia) il secondo International Meeting del progetto BRIDGE, finanziato dal programma Ue, Erasmus+. Obiettivo del progetto è trovare un metodo condiviso di trasferimento di competenze dagli educatori Senior a quelli Junior che lavorano con i giovani nei seguenti settori: mercato del lavoro, migranti, centri giovanili e comunità.

I partner del progetto sono IB e Yes Forum (Germania), Activa (Svezia), ÖJAB (Austria), Moissons Nouvelles (Francia) e Gionet (Italia). Gionet è un consorzio formato da cinque organizzazioni italiane: Zefiro (Toscana), Scuola Centrale Formazione, CIOFS-FP, Cefal (Emilia Romagna) e Cooss Marche.

In questo meeting il gruppo Gionet è stato rappresentato esclusivamente da operatori e operatrici marchigiani, nel gruppo sono stati coinvolti, oltre a Veronica Pacini, Chiara Lanari e Vittorio Lannutti della Cooss Marche anche educatori di altre due realtà jesine: Matteo Stronati della Cooperativa Co.st.es.s. e Luca Campanelli e Lorenzo Leoni dell’Associazione Forma.

A Örebro il meeting è stato caratterizzato da modalità operative non formali e simulate, in particolare sono stati utilizzati lavori di gruppo, World Cafè e momenti di condivisione grazie ai quali i partecipanti si sono confrontati in maniera attiva.

Uno dei momenti più vivaci è stato quello in cui il gruppo Gionet ha fatto svolgere agli altri partecipanti un’attività esperienziale utile per rendere più immediata la conoscenza delle competenze di ciascun membro acquisite nel corso della vita, non esclusivamente in ambito scolastico e accademico.