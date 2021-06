«Ernst Junger reload», presentazione opera postuma di Manuel Rossini | Password Magazine

MOIE – La biblioteca La Fornace di Moie ospiterà, martedì 8 giugno, alle ore 21, un incontro – che sarà possibile seguire in streaming, sulle pagine facebook del Comune di Monte Roberto e della biblioteca (e anche dal sito www.bibliotecalafornace.it/doc/ ) – dedicato a Manuel Rossini, con la presentazione, nel secondo anno dalla scomparsa, della sua opera postuma dal titolo “Ernst Junger reload. Maschera e catastrofe2: Biopotere e Mobilitazione totale”, edizioni ombre corte, Verona.

A portare i saluti del comune di Maiolati Spontini sarà l’assessore Beatrice Testadiferro, per il Comune di Monte Roberto l’assessore Sara Campanile.

Interverranno Giovanni Giorgini, professore di Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna e professore aggiunto alla Columbia University di New York, e Maurizio Guerri, professore di Filosofia contemporanea e Storia della comunicazione sociale presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e docente nei laboratori del Dipartimento di Filosofia dell’Università statale di Milano. A moderare sarà Sara Fumagalli, professoressa di filosofia e storia al Liceo Cavalleri di Parabiago (Milano).

L’occasione è il secondo anniversario della morte del giovane ricercatore universitario monterobertese. Manuel Rossini è stato docente incaricato di Filosofia e di Sociologia presso l’Università di Freiburg i. Br. (Germania) e di Basel (Svizzera), ha svolto attività di ricerca presso il Leibniz-Institut für Europäische Geschichte di Mainz ed è stato membro della “Helmuth Plessner Gesellshaft”. Nel 2017 è stato professore a contratto presso l’Università di Bologna. Ha scritto, tradotto e recensito per numerose riviste nazionali e internazionali, e ha pubblicato libri e monografie: Karl Löwith: la questione antropologica (2009), Karl Löwith e Leo Strauss. Oltre Itaca (2012), con Luca Montanari L’ambivalenza della modernità (2014), I non luoghi dell’inumano (2015). È uscito postumo il libro Ora siamo in due (2020), diario scritto nel corso della sua malattia.

Nel volume che sarà presentato martedì 8 giugno si parla del “biopotere”, una realtà, una sorta di mutamento «che solamente nel XX secolo e soprattutto oggi – si spiega nella presentazione del libro, pubblicato per volontà della famiglia – trova silenzioso, invasivo e sotto gli occhi (chiusi) di tutti, piena realizzazione. E Jünger, benché non parlasse esplicitamente di biopotere ne intuì i meccanismi fondativi in netto anticipo rispetto alle ‘mode’ filosofiche diffuse dagli anni Settanta in poi. E ha offerto, inconsapevolmente, indirettamente e in silenzio, una lettura e una diagnosi del fenomeno del biopotere, perfino una sua fenomenologia per ‘immagini’. In questo volume l’autore torna a confrontarsi con la questione dell’uomo e sull’uomo… sulle tracce di Ernst Jünger. Intende individuare, nel suo pensiero, le origini del biopotere, approfondire tale fenomeno e proporne una nuova interpretazione, osservando il mondo attuale e rileggendolo con filtri jüngeriani».