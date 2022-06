Fabriano, Daniela Ghergo presenta la sua squadra di governo. | Password Magazine

FABRIANO- E’ stata ufficialmente nominata la nuova giunta comunale guidata da Daniela Ghergo, che al primo turno ha sbaragliato la concorrenza, portando a casa un 50,5 % che gli ha permesso di aggiudicarsi la poltrona più alta senza passare dal ballottaggio.

«E’ stata data la priorità – ha dichiarato il sindaco – oltre che alla parità di genere, alle qualità professionali, extraprofessionali e umane per attuare il programma di governo presentato agli elettori e sul quale gli elettori ci hanno dato fiducia.

I criteri fondamentali per la scelta sono stati la capacità di fare squadra e la fattibilità di applicazione del programma per cui siamo stati eletti. Lavoreremo in squadra per adempiere alle numerose responsabilità che ci sono state affidate dai nostri concittadini e saremo subito al lavoro per rispondere alle esigenze del nostro territorio».

Gli assessorati sono stati individuati in basse alle parole chiave del programma di governo presentato alla Città e su cui è stata focalizzata la campagna elettorale: Attrattività, Bellezza, Centralità, Comunità, Connessioni, Efficienza, Innovazione, Produttività.

Saranno 5 i nuovi assessori, tre donne e due uomini, con la presenza inoltre di un consigliere delegato.

SINDACO: Avv. Daniela Ghergo

Deleghe: Centralità e Connessioni

Industria e Lavoro. Sport; Personale; Affari generali; Società partecipate; Politiche Comunitarie

e Rapporti Internazionali; Patrimonio; Polizia Municipale; Comunicazione; Benessere degli

animali da affezione. Urbanistica e disegno del territorio.

Ad interim:

Assessorato alla Progettualità

Bilancio; Patrimonio; PNRR; Ufficio progettualità: bandi e progetti europei.

VICESINDACO: Prof. Ing. Gabriele Comodi

Assessorato all’Innovazione e alla Transizione Ecologica

Ambiente, energia ed efficienza energetica, agenda digitale, innovazione, educazione

ambientale, patto dei sindaci, ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata.

Assessorato alla Comunità e alla Solidarietà

Dott.ssa Dilia Spuri

Welfare; Servizi Sociali; Fragilità. Politiche della famiglia; Pari opportunità; Politiche abitative,

Politiche educative; Coesione sociale; Resilienza; Inclusione. Volontariato.

Assessorato alla Bellezza

Dott.ssa Maura Nataloni

Cultura; Fabriano Città Creativa Unesco; Fabriano Città della Carta; Teatro; Cinema e

Spettacolo; Rete museale e spazi espositivi; Spazi culturali; Biblioteca e archivio storico.

Assessorato all’Attrattività

Avv. Andrea Giombi

Turismo. Politiche giovanili. Affari legali. Politiche dell’integrazione, partecipazione e

trasparenza amministrativa.

Assessorato all’Efficienza e alla Produttività

Dott.ssa Francesca Pisani

Attività Produttive. Commercio. Artigianato. Agricoltura.

Assessorato alla Rigenerazione Urbana

Ing. Lorenzo Vergnetta

Gestione del territorio; Lavori Pubblici; Manutenzione e pulizia della città; decoro urbano,

ricostruzione, beni comuni

Consigliere delegato

Massimo Spreca

Protezione civile. Frazioni e Borghi. Sicurezza edifici comunali e scolastici.