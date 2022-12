Farmaci e spesa a domicilio, aggiornati gli elenchi - Password Magazine

JESI – Aggiornati gli elenchi di supermercati e farmacie che aderiscono ad Ausilio, la consegna di spesa e medicinali a domicilio che nasce su iniziativa dell’Asp Ambito 9 per supportare ultra 65enni o persone comunque in difficoltà negli acquisti di beni di prima necessità o prodotti necessari per ragioni di salute.

L’Asp si è fatta carico di costituire la rete nel territorio comunale – coinvolgendo quattro supermercati e tutte le 12 farmacie presenti in città – fermo restando poi che le modalità di pagamento e di prenotazione sono concordate con il supermercato o la farmacia. All’occorrenza, in caso di anziani fragili, il servizio sociale si fa mediatore delle richieste dell’utente.

Nel sito internet dell’Asp Ambito 9 (www.aspambitonove.it) l’elenco degli esercenti che hanno dato la loro disponibilità e le modalità per ordinare la spesa o i farmaci.