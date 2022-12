Giovani e prevenzione del disagio, al via la rassegna ‘Educarsi per Educare’ - Password Magazine

MONTE ROBERTO – Al via martedì 6 dicembre “Educarsi per Educare”, il ciclo di incontri promosso dal Comune di Monte Roberto sulla relazione educativa e la prevenzione del disagio giovanile.

Quattro le serate in calendario con gli esperti e i professionisti del settore: «Con grande piacere riprendono gli incontri in presenza – fa sapere l’assessore ai Servizi socialii -. Tutti i relatori condividono il medesimo approccio incentrato sul rispetto della natura dei bambini e dei ragazzi, assecondando le loro risorse. I relatori cercheranno di avviare un confronto e di fornire ai partecipanti indicazioni pratiche sull’educazione e la prevenzione del disagio in bambini e adolescenti».

Tutti gli incontri si svolgeranno al Centro Polivalente di Pianello Vallesina, alle ore 21.

Si inizia martedì 6 dicembre con la presentazione del libro “La provocazione che guarisce: il bambino come maestro di guarigione” a cura dell’autrice Anna Capurso.

Giovedì 12 gennaio la rassegna prosegue con “Entrare in relazione con i figli: strumenti per creare armonia in famiglia”, in dialogo con la pedagogista Giorgia Angela Piazzolla.

Mercoledì 25 gennaio protagonista sarà invece il mental coach Samuele Bertè che affronterà il tema “Mental coaching: aiutare gli adolescenti ad attivare le proprie risorse personali”.

A chiudere la rassegna mercoledì 15 febbraio l’incontro con la naturopata Domitilla Tecchi che tratterà l’argomento “Educare i bambini in salute”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.