Festa della Musica, i bambini giocano con le opere del cartellone lirico 2023 del Teatro Pergolesi - Password Magazine

JESI – Lunedì 19 giugno ore 17,30 in centro storico a Jesi, in occasione della Festa della Musica, i bambini giocano con le opere del cartellone lirico 2023 del Teatro Pergolesi: laboratori creativi, avventure, giochi, disegni e racconti con il cantastorie Lorenzo Giossi, e il giullare Simon Luca Barboni per la seconda edizione del progetto di coinvolgimento creativo della campagna di comunicazione della 56esima Stagione Lirica di Tradizione.

“C’ERA UNA VOLTA… UN GENERALE, UN BARBIERE, DUE FANCIULLE INNAMORATE E UNA RONDINE CHE VOLEVA VOLARE…” Storie d’opera da raccontare, ascoltare e disegnare, per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni, è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, in collaborazione con Premiata Fonderia Creativa, Flumen – nuovo circo in piena, Ecoteatro e rete Museale Urbana di Jesi. Drammaturgia e regia di Lorenzo Giossi. La partecipazione all’evento è gratuita ma su prenotazione obbligatoria, ed i posti sono stati già esauriti in breve tempo.

In “C’era una volta” un contastorie ed un giullare raccontano ai bambini i quattro titoli d’opera della Stagione Lirica in un percorso in quattro tappe all’interno del Centro storico di Jesi. Nell’ultima tappa, all’interno del Teatro Pergolesi, attraverso un laboratorio di disegno, prenderanno poi vita i manifesti dei titoli d’opera della prossima Stagione Lirica di Tradizione, quelli per “Così fan tutte” di Mozart, “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, “De Bello Gallico” di Nicola Campogrande e “La Rondine” di Giacomo Puccini.

L’itinerario si sviluppa dalle ore 17.30 alle ore 19.30, partendo dal cortile di Palazzo della Signoria, e con tappe successive in Piazza delle Monachette, al Museo Archeologico di Palazzo Pianetti, nel Foyer del Teatro Pergolesi, e presso le Sale pergolesiane.