Jesi, torna Sbaracco l’evento estivo dei saldi - Password Magazine

JESI – Torna per le vie del centro storico lo Sbaracco, evento finale dei saldi estivi, che si terrà sabato 27 agosto.

L’evento organizzato dall’Associazione Jesi Centro vedrà protagonisti non solo i numerosi negozi del centro storico, che sconteranno ulteriormente la collezione primavera/estate 2022, ma anche i bar: per la prima volta insieme si uniranno in numerosi stand per tutto Corso Matteotti. A differenza delle scorse edizioni, in cui a causa delle misure di contenimento del covid le svendite avvenivano all’interno dei negozi stessi, quest’anno tornano gli stand all’aperto, allestiti dalle 17 a mezzanotte.

C.P.