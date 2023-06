WeMatch: ambiente, sport, cultura al Liceo Scientifico - Password Magazine

JESI – Tornei sportivi, stand gastronomici, attività d’intrattenimento e culturali animeranno il complesso sportivo del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, sabato 17 e domenica 18 giugno. L’evento, titolato “We Match”, è organizzato dall’associazione JesiClean in collaborazione con Jesi Città da vivere, Pro Loco e Associazione culturale ImpAct. In sinergia tra pubblico e privato, saranno proposti tornei di calcio a 5, basket 3×3 e gara di tiro, pallavolo 3×3, biliardino, ping pong, scacchi, burraco.

“Il posto scelto non è casuale”, spiega Giacomo Mosca, Segretario e fondatore di JesiClean, “Un luogo che tutti da piccoli abbiamo vissuto primariamente per motivi sportivi. La finalità è anche quella di raccogliere fondi. Il ricavato di tornei, cibi, bevande e pesca di beneficenza verrà messo a disposizione del Comune per acquistare defibrillatori o installare giochi nei parchi, in collaborazione con Fondazione Vallesina Aiuta e Asp ambito 9″.

Come ha annotato l’Assessore allo Sport Samuele Animali, gli impianti del Liceo Scientifico, di proprietà della provincia, sono rimasti vuoti per molto tempo durante la pandemia di Covid-19 e necessitano ad oggi di manutenzione. “A partire dalla prossima stagione autunnale”, ha sottolineato, “ci saranno importanti interventi per restituire alla struttura il suo splendore originario. Il complesso dello Scientifico rappresenta una risorsa enorme non solo per il quartiere ma per tutta la città”.

Il programma propone, dalle 17 alle 18 di sabato, un giro in bicicletta a cura della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), e, alle 18, un’attività su recupero e riutilizzo dal titolo “Ricicla l’assassino” curata da Hort e ATA rifiuti. A seguire, dalle 20 alle 24 di sabato e dalle 18 alle 24 di domenica, sarà la volta delle iniziative di Legambiente, Oasi di Ripa Bianca, WWF, JesiClean (sabato e domenica), Croce Rossa – Componente Giovani del Comitato di Jesi, Ente Palio San Floriano, Asd Skating Club, Asd Polisportiva Clementina, Riccardo Bassotti e Federico Serantoni con corpo libero e Calisthenics (sia sabato che domenica).

La due giorni si presenterà come un vero e proprio “ritorno della festa del liceo con cui siamo cresciuti”, come la definisce Riccardo Staffolani di Jesi Città da vivere, associazione che si occuperà di cibo e bevande. Non mancheranno i momenti culturali. “Cultura per noi significa aggregazione, dare spazio e valore alle persone”, annota la Pro Loco di Jesi, che gestirà l’allestimento e l’info-point. “Quest’evento si sposa in pieno con i nostri ideali, ci ha fatto molto piacere aderire”.

Caratteristica dell’evento è l’unione di sport, ambiente e cultura. “Tutti ambiti importanti per lo sviluppo del territorio”, nelle parole di Valentina Pietrangeli di ImpAct, associazione che coordinerà gli stand culturali di Rotary Club, Consulta delle nuove generazioni e Vallesina Aiuta, proponendo un book-crossing e un’iniziativa in collaborazione con gli ospiti della Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” di Jesi.

Conclude l’Assessore Animali: “come amministrazione non abbiamo potuto far altro che appoggiare l’iniziativa di We Match, evento complesso realizzato da cittadini attivi per l’interesse pubblico”.

È possibile prenotarsi ai tornei compilando il form online alla pagina Fb e al profilo Instagram dell’evento (al link https://forms.gle/zJ1u5r7VAtLzJa2L8), o telefonando al numero 340 542 1721.

A cura di Angela Anconetani Lioveri