Fidapa Jesi cresce con l’ingresso di tre nuove socie - Password Magazine

JESI – Si è svolta sabato scorso all’Hotel Federico II di Jesi la Cerimonia delle Candele 2023 della sezione di JESI, l’evento più importante per la Fidapa BPW Italy, in cui si illuminano l’impegno, il valore e gli sforzi delle donne dell’Associazione, in ogni parte del mondo. Inoltre, si celebra l’ingresso di nuove socie.

Durante la serata sono state accolte in associazione Federica Carbone, Concetta Mattera e Jaklin Bachynska, accompagnate ciascuna dalle proprie Madrine. Tra gli ospiti e le ospiti, la Revisore dei Conti Fidapa Distretto Centro Laura Amaranto, le sezioni di Fabriano, Senigallia e Ancona Riviera del Conero, il mondo associativo locale e, per il Comune di Jesi, l’assessore Paola Lenti. «Una serata all’insegna dei valori associativi, con uno sguardo rivolto alle donne vittime di soprusi, limitazioni della propria libertà e in fuga dalle atrocità delle guerre. Ma anche un momento conviviale molto partecipato, una energica riaffermazione delle competenze che valorizzano la nostra associazione» dichiara la presidente Catiuscia Ceccarelli. Particolarmente emozionante, il momento della consegna di un riconoscimento di gratitudine ad una socia fondatrice, Giovanna Gervasi con un’opera d’arte realizzata da alcune artiste del Liceo artistico Mannucci di Jesi.