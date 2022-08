L’Unitalsi in festa in piazza a Moie - Password Magazine

MOIE – L’Unitalsi è tornata in questi giorni in piazza a Moie, dopo una sosta di tre anni e torna con il desiderio di condividere il cammino della vita con gli incontri spontanei attorno agli stand, la piacevolezza del ballo, la cura delle relazioni, la spiritualità della liturgia, la forza della testimonianza e l’armonia della musica.

La prima sera, il 26 agosto, i ragazzi e le ragazze della parrocchia di San Massimiliano Kolbe di Jesi e che vivono l’esperienza con l’associazione Unitalsi hanno portato la loro esperienza insieme al loro parroco don Gerardo Diglio. L’incontro è stato un dialogo sul valore del sorriso nelle nostre relazioni quotidiane. L’infermiera Marcella Coppa, referente regionale della Pastorale della Salute, ha presentato alcuni passaggi del recente Convegno Nazionale di Pastorale della salute, promosso dalla Conferenza Episcopale italiana. Il tema della sua conversazione è: “Due anni di isolamento: quale cura per il nostro cuore?”. Nel corso della serata, i volontari e le volontarie hanno dedicatp un ricordo ad Agostino Marasca, pellegrino tante volte a Loreto, sempre disponibile a collaborare in ogni situazione, nato il 5 gennaio del 1932 e morto in piena pandemia a 88 anni, la sera del 18 aprile 2020, nella casa di riposo di Maiolati dove è vissuto da settembre del 1999.

Il sabato 27 agosto sono stati presenti Claudio Gatti e Gianluca Grassi, prestigiatori e intrattenitori per regalare un po’ di leggerezza e Matteo Bastari per il ballo liscio e di gruppo con la partecipazione della scuola di ballo Social Dance asd.

Oggi domenica 28 agosto la Santa Messa di ringraziamento e di ricordo delle persone che sono passate nell’associazione. Alle 21 incontro con Vittore De Carli, unitalsiano da quando aveva 15 anni, scrittore e presidente di Unitalsi Lombarda dal 2011 ad aprile 2022. In dialogo sui sentieri della speranza e della solidarietà, accompagnati dalla voce di Luca Violini che leggerà testi dell’unitalsiana e medico Sabrina Coloccini (1974-2014), dal libro “Una voce per ogni cuore” di padre Corrado Brida per 22 anni animatore dei pellegrinaggi unitalsiani a Loreto e di Vittore De Carli dai libri “Dal buio alla luce con la forza della preghiera” e “C’è una veste bianca anche per noi”.

La festa è un’occasione di condivisione e per ripercorrere i volti e le storie di quanti sono passati nell’associazione, a partire dalla fondatrice Maria Ridolfi che, dopo aver aiutato tante persone a Moie e aver dato vita al gruppo Unitalsi nel 1948, ha deciso di partire prima per l’Africa e poi per l’Argentina dove ha fondato il centro Casa de Sol di Las Breñas, voluto da Maria Ridolfi Ottavini per l’infanzia.

Il sabato e la domenica saranno in funzione gli stand gastronomici.

Durante la manifestazione sarà possibile richiedere notizie sui pellegrinaggi di Lourdes, Loreto, Fatima… e sulle prossime iniziative associative. L’evento si svolge con la collaborazione della Parrocchia Santa Maria di Moie e in collaborazione con Astralmusic e ha il patrocinio del comune di Maiolati Spontini.