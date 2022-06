Gianluigi Paragone in piazza Colocci a sostengo del candidato Italexit Marco Cercaci | Password Magazine

JESI – In vista delle elezioni del 12 giugno, in Piazza Colocci sabato è arrivato anche Gianluigi Paragone, senatore e fondatore di Italexit, a sostegno del candidato sindaco Marco Cercaci.

«Non potevamo rimanere fuori dalla competizione elettorale e far finta che gli ultimi due anni non siano esistiti. Volevamo dare rappresentanza a questo popolo meraviglioso, che non si è piegato ai diktat del Governo peggiore del mondo, con Marco Cercaci che ha deciso di metterci la faccia e di gettare il cuore oltre all’ostacolo. Un popolo che finalmente ha una casa, una rappresentanza politica. Un partito che dà una sintesi al diffusissimo dissenso al Draghistan e la traduce in una proposta di vero cambiamento» sono le parole di Massimo Gianangeli, coordinatore regionale di Italexit per l’Italia nelle Marche, che ha aperto il comizio.

Gli fa eco 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗮𝗰𝗶, 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗮 𝗝𝗲𝘀𝗶: «Abbiamo progetti concreti per la città di Jesi che amiamo. Un gruppo coeso che unisce l’energia di chi si mette in gioco per la prima volta all’esperienza di persone che conoscono i meccanismi di governo della città. Tutto ciò rappresenta la nostra forza e la nostra coerenza» queste le sue parole ai tanti sostenitori, simpatizzanti, ma anche semplici curiosi che per la prima volta in questa campagna elettorale hanno potuto partecipare ad un vero comizio di piazza gremito di persone».

«Hanno sospeso persone sane dal lavoro senza alcuna ragione logica o sanitaria sostenibile; non hanno dato nulla a famiglie ed imprese per affrontare il caro vita ed il caro carburante, ma trovano miliardi per finanziare la guerra e l’invio delle armi. Un governo così vuole evidentemente la distruzione del popolo e della nostra economia. Deve essere spazzato via. #italexit è pronta per la grande sfida. A Jesi, come nel Paese, siamo l’unica vera alternativa ad un Sistema politico in cui gialli, verdi, rossi e blu fanno tutti la stessa cosa» ha tuonato infine il 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝗲 dal palco di Jesi.