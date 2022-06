Lacrima in Giallo, oggi il gran con Piernicola Silvis | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Prosegue “Lacrima in Giallo”, il Festival dedicato alla letteratura noir ed ai libri gialli. Oggi 5 giugno la giornata conclusiva della manifestazione con Piernicola Silvis. Primo dirigente della Polizia di Stato, questore di Foggia nel gennaio 2014, già dirigente del commissariato di Senigallia, capo di gabinetto della questura di Ancona e vice questore vicario di Macerata, Silvis ha unito all’attività di tutela dell’ordine pubblico, quella di scrittore di romanzi noir e thriller. Il suo esordio nel 2006 con Un assassino qualunque. Nell’agosto 2017 ha lasciato il servizio in Polizia di Stato, in pensione dopo 35 anni di servizio, per fare lo scrittore a tempo pieno. A Morro d’Alba presenterà il suo La Pioggia (SEM).

Il Festival “Lacrima in Giallo” ha visto come partner le cantine del territorio. Ogni sera, ogni presentazione di libri sarà accompagnata dalle etichette della Doc dei produttori Ronconi, Vicari, Romagnoli, Fratelli Badiali e Bolognini.