Giornata mondiale dell'Infanzia e della adolescenza, intervista alla coach Roberta Cesaroni | Password Magazine

JESI – Oltre all’impatto sanitario, la pandemia ha cambiato la routine quotidiana con molteplici conseguenze sulla vita dei bambini e degli adolescenti perché i più piccoli hanno perso valori ed esperienze di vita fondamentali per la loro crescita. E’ importante quindi porre l’attenzione soprattutto oggi, 20 novembre, nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza. A parlare è la jesina Roberta Cesaroni, laureata in Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni presso l’Università di Urbino e coach adolescenziale e life mental coach, che giovedì scorso ha tenuto un interessante incontro con genitori e docenti presso la sede di Young Talent a Jesi.

Quanto è importante la giornata mondiale dell’infanzia e dell’ adolescenza?

«E’ molto importante soprattutto in questo momento post-covid. I ragazzi hanno bisogno di essere compresi adesso più che mai perché se nel primo lockdown hanno vissuto la paura, ora si trovano in una situazione di spaesamento e vedono il loro futuro spento e i loro sogni schiacciati. Quindi porre un’attenzione in più in questa giornata sull’infanzia e sulla adolescenza è fondamentale».

La pandemia ha reso più vulnerabili gli adolescenti?

«Il lungo isolamento ha portato grandi criticità nell’età adolescenziale. Se nel primo lockdown i ragazzi erano contenti di condividere del tempo in famiglia, nel secondo hanno iniziato a sentire meno alcuni valori importanti come l’amicizia, le relazioni sentimentali, l’attività sportiva e hanno iniziato a usare in maniera incontrollata i social e i computer. Anche la Dad è stata per alcuni una vera e propria sconfitta perché sono arrivati ad abbandonare precocemente la scuola».

E i bambini?

«Nei bambini c’è stata una vera e propria regressione perché è mancata la libertà di movimento e di conseguenza l’apprendimento. Si sono perse le abitudini e i ritmi temporali forniti dalla scuola dell’infanzia, necessari invece per far apprendere al bambino la ritualità».

Cosa può fare il genitore per riassettare l’equilibro nel proprio figlio?

«II genitore ha un ruolo fondamentale in questo momento. Deve riprendere in mano quelle potenzialità come la pazienza e l’amore, dedicare il tempo per l’ascolto, ritornare a giocare con i propri figli e rivedere il loro modo di educare. Il genitore deve essere autorevole e assertivo ciò vuol dire che deve essere da modello autentico per i propri ragazzi perché i figli sono quello che vedono e l’ambiente che vivono».

‘Talento si nasce o si diventa?’ è stato l’argomento dell’incontro di Young Talent. Perché è importante questo tema?

«Perché è importante scoprire l’unicità di un bambino nei primi sette anni di vita e partendo dalle 24 potenzialità di Seligman. Ed è proprio in questi anni che bisogna cercare queste potenzialità e allenarle perché quelle potenzialità in quegli anni diventeranno un talento. Invece molto spesso il focus è puntato sull’importanza del voto, soprattutto a scuola, anziché valutare le potenzialità e le capacità dello studente».