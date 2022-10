Jesi, scontro tra furgone e automedica: un ferito al Pronto soccorso - Password Magazine

JESI – Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 all’intersezione tra via XXIV Maggio e via Giacomo Acqua, all’altezza della Casa del Popolo. Coinvolti due mezzi, un furgone e un’automedica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza della Croce Verdi di Jesi: una donna, che viaggiava a bordo dell’automedica, è stata trasportata all’ospedale di Jesi per accertamenti; illeso il conducente del furgone.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale.