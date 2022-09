“Il Villaggio del Club Scherma Jesi” al Motorshow Vallesina - Password Magazine

MONSANO – Nei giorni 10/11 Settembre ritorna al Paradise di Monsano il grande evento “Motorshow Vallesina” e quest’anno vedrà una nuova collaborazione, quella con il Club Scherma Jesi. Nella due giorni ricca di appuntamenti sarà infatti presente anche “Il Villaggio del Club Scherma Jesi”.

Oltre ai punti ristoro, alla musica, al concorso di bellezza UnVoltoxFotomodella e ai vari eventi legati al mondo dei motori (area drift, area 4×4, moto freestyle acrobatico, autocross, supercar test drive) sarà presente un’area completamente dedicata alla scherma per una festa sportiva che allarga i suoi orizzonti. Due le pedane presenti dove potremo vedere sfide tra atleti del fioretto e dove ogni persona del pubblico potrà provare gratuitamente questa meravigliosa arte che da molti anni porta il nostro territorio e l’Italia stessa sul tetto del mondo. Sarà poi presente un gazebo informativo con giochi e possibilità di acquistare gadget.

La collaborazione tra Paradise, ente organizzatore, e il mondo della scherma non si ferma qui. Al taglio del nastro, ore 17:00 di sabato 10 settembre, sarà infatti presente l’attuale sottosegretario allo sport e pluricampionessa Olimpica, Valentina Vezzali. Mentre il vincitore della Coppa del Mondo assoluta di fioretto e numero uno dell’attuale ranking mondiale, Tommaso Marini, sarà ospite d’eccezione al concorso di bellezza “Un Volto x Fotomodella”, dove siederà anche tra la giuria.

Un appuntamento, questo de “Il Villaggio del Club Scherma Jesi” che va a inserirsi tra i tanti, anche nuovi, che l’associazione di via Solazzi sta mettendo in piedi per avvicinarsi sempre più al territorio e andrà in scena dopo la presenza, a maggio, durante la Festa della Famiglia e dopo la Festa dello Sport alla chiesa Regina della Pace della scorsa settimana. Inoltre, in contemporanea sabato 10 settembre, il Club sarà presente anche alla Notte Azzurra, presso i Giardini Pubblici di Jesi.