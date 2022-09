Jesiamo: «Ponte San Carlo, a che punto lo stato di avanzamento dei lavori?» - Password Magazine

JESI – «Sul Ponte San Carlo argomento di punta della campagna elettorale appena conclusa è sceso un silenzio preoccupante. Sugli sviluppi delle opere pubbliche in generale, come d’altra parte anche sulla questione Amazon, la nuova Amministrazione non ha lasciato finora trasparire molto, ma sul Ponte San Carlo l’opera più urgente per la città ne Sindaco ne tantomeno l’Assessore Melappioni hanno rilasciato dichiarazioni di sorta». Così il gruppo politico all’opposizione Jesiamo: «La preoccupazione per questo sinistro basso profilo tenuto dall’Amministrazione Comunale sull’argomento è notevole considerando che il mese di Novembre è alle porte e con esso la scadenza dei termini per l’assegnazione dell’appalto pena la possibile perdita del contributo regionale con logiche ripercussioni sulla realizzazione dell’opera debbono far si che in questo periodo l’impegno da profondere e l’attenzione siano particolarmente elevati.

Ci chiediamo altresì che fine abbia fatto il progetto della passerella ciclo pedonale così come promessa durante la campagna elettorale dalla coalizione del Sindaco Fiordelmondo, così come la realizzazione del presidio di pronto intervento da insediare nel quartiere Minonna: su questi punti interrogativi, convinti che non siano state mere promesse elettorali, e sullo stato dell’assegnazione dell’opera chiediamo che Amministrazione ed Assessore informino il prima possibile il Consiglio Comunale e la cittadinanza invitando gli stessi ad organizzare un’assemblea di quartiere per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e dei progetti sopra prospettati».