Incendio camion sulla SS76, vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – I Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS76, nel Comune di Serra San Quirico per l’incendio della motrice di un camion alimentata da GNL (Gas Naturale Liquefatto). Il conducente dell’automezzo ha accostato sulla piazzola di sosta durante la marcia vedendo le fiamme che stavano interessando la cabina del camion. Sul posto le squadre VVF di Fabriano e Jesi con 4 autobotti hanno spento l’incendio che ha distrutto completamente la cabina. Il semirimorchio, adibito al traporto di cemento, era vuoto. Sono durate per ore le operazioni di verifica e messa in sicurezza del serbatoio di GNL dell’automezzo. La corsia direzione Roma è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto Carabinieri e Polizia Stradale.

Sono terminate da poco le operazioni di messa in sicurezza del serbatoio della trazione a GNL (Gas Naturale Liquefatto) del un camion incendiato. Per ridurre la pressione del serbatoio una squadra VVF specializzata della Sede Centrale di Ancona ha effettuato l’operazione di messa in torcia del gas per bruciare la fase gassosa riportando il serbatoio alle normali condizioni di utilizzo.