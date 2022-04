Incidente, vetture fuori strada: due feriti soccorsi | Password Magazine

MONTECAROTTO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18 circa a Montecarotto lungo la SP11 per un incidente stradale tra due autovetture che sono uscite di strada finendo nel campo sottostante. Le due persone alla guida dalle vetture sono uscite in autonomia dai solo mezzi prese comunque in cura dal personale del 118 intervenuto. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha messo in sicurezza le auto coinvolte.

Presenti sul posto i Carabinieri.