Investita da un furgone a Monsano: muore una 54enne | Password Magazine

MONSANO – Tragico investimento nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, Monsano, in via Guastuglie, la strada che collega il centro di Monsano alla provinciale della Val D’Esino.

Secondo prime notizie, un uomo, a bordo di un furgone, probabilmente colto da un colpo improvviso di sonno, ha travolto una donna 54enne, causandone il decesso per schiacciamento.

La donna è innfatti morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, intervenuti con automedica, ambulanza della Croce Verde di Jesi e e Icaro. I mezzi purtroppo sono ripartiti vuoti. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento.

A cura di Giovanna Borrelli