Irregolare sul territorio e pregiudicato, fermato in via Setificio: espulso - Password Magazine

JESI – Nel pomeriggio di lunedì, il personale delle Volanti, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio pianificata dal Dirigente del Commissariato PS di Jesi, il Vice Questore Dr Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, ha proceduto al fermo di una autovettura in via Setificio. Alla guida, c’era un cittadino di nazionalità tunisina: da accertamenti esperiti nel sistema di indagine, è risultato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio oltre ad un rintraccio per notifica di un decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla questura di Ancona. Alla luce di ciò, il tunisino è stato condotto in Commissariato per la notifica del decreto e contestuale ritiro della carta di soggiorno. Successivamente è stato messo a disposizione della squadra espulsioni dell’ufficio immigrazione per l’accompagnamento presso il CPR di Gorizia. “Un’azione incisiva e concreta di contrasto all’immigrazione irregolare si legge sulla nota della Polizia – frutto di un’attenta attività di prevenzione generale che sarà portata avanti senza soluzione di continuità”.