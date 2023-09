Al Teatro Pergolesi suona la campanella per ‘Banco di Scena’ - Password Magazine

JESI – C’è chi progetta modellini, chi ‘pitta’ scenografie, chi disegna costumi, chi li realizza in sartoria, chi in consolle luci immagina l’illuminazione dello spettacolo di “Social Opera” che il 24 settembre andrà in scena a Jesi nell’ambito del XXIII Festival Pergolesi Spontini . Chi ancora, smartphone alla mano, fa un tik tok o un reel sui social per raccontare il lavoro degli attori e dei tecnici impegnati dietro le quinte.

Accade al Teatro Pergolesi, dove – da lunedì scorso e fino al 24 settembre prossimo – ogni pomeriggio “suona la campanella” per 32 studenti della città, impegnati in “Banco di Scena”, il progetto di P.C.T.O (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ideato nel 2014 dalla Fondazione Pergolesi Spontini e che ogni anno coinvolge le scuole superiori per insegnare ai giovani quelle abilità e conoscenze necessarie per lavorare nei mestieri dello spettacolo dal vivo. Per l’edizione 2023, la decima, sono coinvolti studenti e studentesse del terzo e del quarto anno del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”, dell’I.I.S. “Marconi – Pieralisi”, e del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi.

Gli studenti hanno iniziato a frequentare la scuola di “Banco di scena” già tra maggio e la fine dell’anno scolastico, seguiti dai loro tutor tra cui alcuni dei loro docenti e le maestranze tecniche del Teatro Pergolesi. Le lezioni tra teoria e pratica si sono svolte all’interno degli spazi del Teatro, della Sartoria Teatrale e del Laboratorio di Scenografia della Fondazione Pergolesi Spontini, in un percorso altamente esperienziale attraverso l’attivazione di 4 laboratori: in Scenografia e Scenotecnica, in Sartoria teatrale, in Illuminotecnica, in “Comunicazione”.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il progetto entra ora nella sua fase più coinvolgente: tutti gli studenti stanno infatti collaborando alla realizzazione di scene, costumi, luci e comunicazione social dello spettacolo “ID Identità desiderate” che va in scena domenica 24 settembre ore 18 al Teatro Pergolesi per il Festival Pergolesi Spontini: si tratta della “Social Opera” (o opera sociale) ispirata all’opera lirica “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, quale esito del laboratorio di Teatro Sociale e Danza Movimento terapia “OperaH”. In palcoscenico, saranno gli attori della compagnia OperaH – un gruppo di giovani adulti con disabilità fisica/intellettiva, che da 12 anni lavorano con la Fondazione Pergolesi Spontini ad un progetto di integrazione e benessere in rete con le istituzioni socio sanitarie della città, e che nel 2022 ha vinto il Premio Nazionale “Inclusione 3.0” nel 2022. Firmano la regia dello spettacolo Simone Guerro e Arianna Baldini, danza movimento terapia a cura di Sara Lippi, assistente Beatrice Guerri.

Lo spettacolo si propone come esperienza di vera integrazione, grazie al quale attori e studenti costruiscono amicizie e sperimentano che, a teatro, tutti gli spettacoli nascono dall’apporto di tante e diverse abilità.

Di seguito i nomi degli studenti partecipanti e dei docenti coordinatori e tutor nell’ambito del Progetto PCTO “Banco di Scena” 2023.

Le scene sono realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “E. Mannucci” di Jesi (Giulia Aquilanti, Aurora Amagliani, Sebastiano Bugatti, Giada Ciaffoni, Gloria Campomaggi, Elena Cadoni, Gaia Martino, Meshak Fuakuputu, Emily Martarelli, Filippo Accoroni, Ayoub Bahri, Camilla Buschi, Hamide Buzi, Nicole Fioravanti, Diana Trifan, Iulia Diaria Filip), coordinati da Chiara Ulisse e Mattia Federici.

I costumi sono realizzati dagli studenti dell’IIS Marconi-Pieralisi di Jesi (Ilaria Donato, Ilaria Famiglini, Lucia Pellegrini ) e del Liceo Artistico “E. Mannucci” di Jesi (Valerio Massimo Mingo, Maria Cecilia Riccioni, Gaia Stronati, Beatrice Stronati, Giorgia Calamante, Maria Cristina Flori ) coordinati da Roberta Fratini e Sara Pitocco

Le luci sono realizzate dagli studenti dell’IIS Marconi-Pieralisi di Jesi (Patrick Samuel Pardo Banquez, Mattia Mollaretti, Lisa Cappelletti, Gabriele Donzelli), coordinati da Simone Caproli e Mario Spinaci.

Social media reporter, sono gli studenti di Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi (Matilde Brunori, Nicole Meloni, Chiara Sassaroli) coordinati da Adelaide Cascia.

Paolo F. Appignanesi è il tutor del progetto “Banco di scena” per la Fondazione Pergolesi Spontini, docenti referenti di ogni Istituto sono Massimo Ippoliti, Samuele Verdecchia, Tommaso Cioncolini, Sonia Marini, Graziella Lorenzetti.