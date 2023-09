Jesi, abbattimento barriere achitettoniche tra via Amici e Via King - Password Magazine

JESI – Abbattute le barriere architettoniche nel percorso marrone del Piedibus tra via Amici e Via King a servizio delle scuole primarie Cappannini e Collodi. Nell’ambito degli interventi in corso d’opera sui percorsi Piedibus utilizzati dalle alunne e dagli alunni delle primarie nel tragitto casa-scuola e scuola-casa, sono di prossima realizzazione i tre attraversamenti rialzati in prossimità delle primarie Garibaldi, Mazzini e Conti.

Oltre agli interventi in loco, l’Amministrazione comunale con gli assessorati all’Istruzione, all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile hanno avviato confronto con le responsabili di tutti i plessi scolastici cittadini che è solo un primo passo per valorizzare questo strumento. Lo scopo è di avviare un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza a sfruttare questa opportunità “non solo di diminuire il traffico davanti alle scuole ma anche di fare un’esperienza più ecologica e salutare e di socialità” spiegano gli assessori Tesei, Marguccio e Melappioni – “A spiegarne perfettamente i benefici è il pediatra Paolo Senesi, che ringraziamo per essersi subito reso disponibile a recarsi in tutti i plessi scolastici in occasione dell’accoglienza delle classi prime. Senesi è anche protagonista di un video promozionale che sarà inviato agli Istituti comprensivi e pubblicato sui canali del Comune di Jesi”. Un ringraziamento particolare “a tutti i bambini e le bambine del percorso arancione e ai volontari Anteas che hanno contribuito a a realizzare il video promozionale”.