JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Jesi in via dei Fornaciai per l’incendio di un’auto in un parcheggio seminterrato. Intervenuta sul luogo, la squadra di Jesi ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. A seguito dell’evento la parte sovrastante, adibita a parcheggio, è stata resa non fruibile. Sul posto i Carabinieri di zona.