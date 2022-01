Torrione del Mezzogiorno più fruibile con la gestione dei Templari Cattolici d'Italia | Password Magazine

JESI – Sarà l’associazione Templari Cattolici d’Italia a gestire gli spazi del Torrione del Mezzogiorno, prevedendone l’apertura e la valorizzazione attraverso iniziative. Lo fa sapere il Comune di Jesi tramite una conferenza stampa indetta proprio negli spazi del Torrione, cui si accede da piazza Baccio Pontelli.

«Un punto di partenza per una struttura finora sottoutilizzata se si pensa al fascino degli ambienti – fa sapere l’assessore alla Cultura Luca Butini -. Si sono unite tre componenti: il desiderio di un’associazione di privati di mettersi a disposizione di una comunità in cui agisce, la possibilità di agire in tempi brevi e un contenitore giuridico-amministrativo regolamentato e approvato tramite un accordo».

L’accordo tra i Templari Cattolici e Comune di Jesi prevede che il luogo venga reso fruibile nel corso dell’anno: «Non molto tempo fa abbiamo ricevuto la richiesta dai Templari Cattolici di Italia di potersi impegnare – prosegue Butini -. Il loro coinvolgimento permetterà un utilizzo del Torrione in modo continuativo e non più a singhiozzo, mantenendo le collaborazione con le realtà che di questa storica struttura aveva già fatto un punto di riferimento, come Archeoclub Jesi e l’Ente Palio San Floriano. Il regolamento che disciplina questo accordo è l’esempio di come pubblico e privato possano collaborare, in questo caso una associazione ben riconosciuta».

Per i Templari, a parlare è Mauro Giorgio Ferretti, Magister del’ordine italiano: «Il nostro ordine, che conta più di 2500 aderenti in Italia, si propone di incrementare la vocazione cristiana e cattolica in Italia e nel mondo ma si occupa anche di attività culturali. Culto e Cultura, dunque. Questa Amministrazione è illuminata perché ha compreso l’importanza di questo connubio».