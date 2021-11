Jesi, autovelox: ecco quando saranno attivati e dove | Password Magazine

JESI – Sarà attivato da giovedì prossimo il servizio di controllo della Polizia locale presso i box installati in Via Paradiso, Via dei Colli, Via Ancona e Via San Marcello che ospiteranno, a turno, il rilevatore di velocità.

Laddove viene posto il rilevatore, sarà posizionata a debita distanza un’apposita segnaletica mobile in grado di avvisare il conducente del veicolo in transito che quella strada è sottoposta a controllo di velocità. La segnaletica sarà doppia, nel senso che verrà predisposta in entrambi i sensi di marcia, dal momento che il rilevatore è bidirezionale. Sarà al tempo stesso presente una pattuglia di agenti per il relativo controllo.

Prende il via così, a livello sperimentale, questo nuovo servizio attivato dall’Amministrazione comunale su quattro importanti strade cittadine. Le modalità di controllo, l’aver scelto un solo rilevatore anziché uno ciascuno per i quattro box, l’ampia informazione preventiva e la presenza di una pattuglia prontamente individuabile da chi è alla guida del veicolo, fanno facilmente comprendere l’unico vero obiettivo che ci si pone con questa iniziativa: vale a dire indurre il conducente di qualsiasi mezzo a ridurre la velocità e prendere consapevolezza del fatto che, nel centro urbano, anche nelle strade che invitano a correre, resta fisso il limite di velocità di 50 km/h.

Come noto la scelta di dove installare i quattro box era stata presa dall’Amministrazione comunale da un lato nel rispetto degli impegni presi con i residenti che lamentavano seri rischi connessi alla velocità dei veicoli (come per Via Paradiso e Via dei Colli), dall’altro dove si è accertata statisticamente una velocità media superiore al limite di 50 Km/h (Via San Marcello e Via Ancona).

Al termine di questa prima fase di sperimentazione, che durerà circa tre mesi, e sulla base di un monitoraggio per la verifica dei risultati, verrà dato attuazione all’atto di indirizzo della Giunta già fornito alla Polizia locale per attivare in maniera duratura il servizio.