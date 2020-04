Jesi, buoni spesa: superate le 1000 richieste

JESI – Superate le 1000 richieste dei buoni spesa per emergenza covid e con molta probabilità è stato quindi esaurito il fondo a disposizione.

«É pertanto necessario, al momento, sospendere l’acquisizione delle domande già a partire dalle ore 14 di oggi 14 aprile – informa l’Asp Ambito IX -. Al termine dell’istruttoria in corso, sarà possibile verificare l’eventuale ulteriore capienza del fondo e, in caso di fondi disponibili, riaprire i termini di raccolta delle domande. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’ASP Ambito 9 all’indirizzo www.aspambitonove.it ».