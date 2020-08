Jesi Est, lavori di manutenzione in via Zanibelli dopo danni cavalcavia | Password Magazine

JESI – Lavori di manutenzione del manto stradale di un tratto di via Zanibelli. Lo prevede una delibera di Giunta, in conseguenza del danneggiamento del cavalcavia sulla SS76, in corrispondenza dell’uscita Jesi Est.

La porzione che sarà interessata riguarda la parte imbrecciata di proprietà privata ad uso pubblico, con la depolverizzazione della stessa, «al fine – si legge nel documento – di migliorarne le condizioni di percorribilità e di manutenibilità e di consentire il transito in condizioni di sicurezza agli utenti e per far fronte alla maggiore usura del manto stradale dovuta alla intensificazione del traffico sul tratto in questione in conseguenza della temporanea chiusura dell’accesso da via Fontedamo».

In merito è stato deciso anche di non chiedere la compartecipazione alla spesa ai proprietari del fondo su cui insiste la porzione di strada oggetto di intervento «considerato che lo stesso è necessario per garantire il pubblico utilizzo della via in condizioni del tutto eccezionali a causa del danneggiamento del cavalcavia sulla SS76».

La spesa stimata è di poco più di 18 mila euro, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto IVA.

Intanto, il ponte danneggiato risulta al momento demolito (foto in primo piano).