Jesi, festa al Palasport per le premiazioni di "Missione Speciale Water For Future" | Password Magazine

JESI – Si è concluso questa mattina il concorso missione speciale Water for Future, progetto rivolto alle scuole organizzato e promosso da AAto 2 Marche, centro Ancona Servizio Idrico in collaborazione con Ata Rifiuti Ancona, Ludoteca regionale del riuso Riu Santa Maria Nuova e il patrocinio di Regione Marche e Comune di Jesi. L’iniziativa è intenta a fornire percorsi educativi per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della risorsa idrica, del suo risparmio e la produzione rifiuti.

Il concorso a premi “MISSIONE SPECIALE: Water For Future” è rivolto a tutte le classi delle scuole per l’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, pubbliche e private, ricadenti negli ambiti territoriale ottimali di riferimento ed è inserito nel macro progetto contenitore denominato SCARABEO VERDE, il quale propone laboratori didattici e del riuso diversificati per grado scolastico, corsi preliminari rivolti agli insegnanti e visite didattiche al Centro Ambiente. Le classi aderenti sono state chiamate a produrre un elaborato sul tema oggetto del concorso al fine di diffondere comportamenti di salvaguardia dell’ambiente e tutela delle risorse naturali.

Hanno aderito ai laboratori didattici 256 scuole, 1151 classi, più di 22 mila alunni. Gli istituti comprensivi che hanno partecipato invece al concorso ‘Water For Future’ sono stati 12, le scuole 25, le classi 66, alunni 1240 e gli elaborati pervenuti sono stati 46.

Questa mattina le premiazioni dei vincitori al PalaTriccoli di via Tabano, cui hanno preso parte circa 800 alunni: alle scuole sono andati menzioni e premi in denaro.