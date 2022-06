Jesi, camion si schianta nel sottopasso e si incendia: muore il conducente | Password Magazine

JESI – Il camion si incendia dopo lo schianto, il conducente muore carbonizzato. Un terribile incidente quello avvenuto la notte scorsa, intorno alle 22, in via Fontedamo, nei pressi dell’uscita di Jesi Est in direzione centro. Per cause in corso di accertamento, un camion che stava trasportando materiale destinato allo stabilimento della New Holland ha impattato contro il muro del sottopassaggio: il mezzo, all’improvviso, ha preso il fuoco con all’interno il conducente che, intrappolato, non è riuscito ad uscire.

Purtroppo, è morto tra le fiamme. Le urla hanno allarmato i residenti della zona che, per primi, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l’ambulanza del Soccorso Avanzato, la Croce Verde di Jesi e la Polizia. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato niente da fare. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia, sospesa anche la circolazione dei treni in transito sopra il sottopasso. La zona, interessata da fiamme altissime, è stata messa in sicurezza.